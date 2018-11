Treno fermo a Termoli per 3 ore, interrotta la linea ferroviaria per un guasto

Un guasto alla linea elettrica, forse provocato dal maltempo di queste ore, ha mandato in tilt la linea ferroviaria Adriatica sulla tratta Termoli-Montenero di Bisaccia lungo la litoranea Pescara-Foggia. In particolare un treno è fermo da ore a Termoli, all’altezza del ponte di via del Mare e i tecnici di RFI sono all’opera nel tentativo di risolvere il guasto sotto la pioggia incessante di oggi, lunedì 19 novembre.

La circolazione ferroviaria fra la città molisana e la piccola stazione di Petacciato marina risulta sospesa dalle 17,50 circa, secondo quanto riferisce una nota di Rfi.

In seguito all’intervento tecnico per ripristinare gli impianti, Trenitalia ha messo a disposizione degli autobus sostitutivi. Il treno rimasto fermo alle porte di Termoli è ripartito soltanto dopo tre ore e la circolazione è ripresa con ritardi dei treni in transito su Termoli di circa 170 minuti.