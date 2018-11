Tre Under 16 degli Hammers convocati nella Selezione regionale Campania

Tre atleti della Under 16 degli Hammers sono stati convocati per la Selezione Regionale campana che domenica 4 novembre affronterà la Selezione Regionale del Lazio.

Giovanni Piunno, Matteo Di Criscio e Francesco Di Giglio sono i tre under 16 rossoblù convocati dai tecnici di selezione Francesco Galgani, Marcos Reyna e Antonio Fragnito. Insieme a loro a sfidare la selezione regionale laziale sono stati chiamati un atleta dei Normanni, due dello Scampia, tre dell’IVPC Benevento, tre del Rugby Napoli Afragola, tre del IV Circo Benevento e ben sette della quotata Partenope.

“La considerazione di cui godono i nostri ragazzi è da anni davanti agli occhi di tutti – ha dichiarato soddisfatto il presidente degli Hammers Benito Suliani – e queste convocazioni per un impegno importante e altamente formativo come quello di domenica prossima contro il Lazio, sono un pungolo per tutto il nostro movimento giovanile a fare sempre meglio. I ragazzi e i tecnici dell’under 16 stanno facendo un grande lavoro di crescita e stanno gettando le basi per le tante soddisfazioni future che con il lavoro vogliamo conquistarci”.

Coach Fatica può quindi ritenersi al momento soddisfatto di quanto la sua squadra sta facendo vedere in campo dove, anche se manca ancora la vittoria, il quindici rossoblù sta rendendo la vita dura a tutti gli avversari incontrati.

Dei tre giovanissimi “martelli” convocati, solo Piunno accusa un leggero infortunio che potrebbe tenerlo lontano dalla gara, ma per lui come per gli altri interessantissimi prospetti allenati da coach Fatica tante saranno le possibilità che avranno nel corso di questa stagione per mettersi in mostra in giro per l’Italia.