Tre Carabinieri in comando nella provincia di Campobasso promossi ufficiali dell’Arma

L’arma dei Carabinieri del Molise ottiene un altro preziosissimo riconoscimento a livello nazionale: tre marescialli-luogotenenti in comando nella provincia di Campobasso sono diventati Ufficiali dell’Arma. Dopo aver brillantemente superato una difficilissima selezione a livello nazionale, Leonardo Di Ielsi, Santo Torrisi e Romeo Ruggiero sono entrati a far parte della schiera ristretta di ufficiali.

Dopo aver ricevuto la nomina di sottotenenti si sono diretti alla scuola ufficiali Carabinieri di Roma dove da oggi, martedì 13 novembre, seguiranno un corso di aggiornamento prima di essere destinati ad incarichi di comando. La speranza è che vengano assegnati nuovamente al comando provinciale di Campobasso dove hanno già egregiamente prestato servizio. La partenza è avvenuta dopo una breve cerimonia privata di festeggiamenti tra i colleghi.

Di Ielsi e Torrisi sono stati comandanti rispettivamente della stazione di Toro e di Colletorto, mentre Ruggiero ha prestato servizio come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Larino. Apprezzatissimi e stimati sia dai colleghi che dai residenti, i tre nuovi ufficiali sono in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza.