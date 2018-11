Regione

Blitz antidroga a San Severo, c’è pure la ‘lady’ di Operazione Lungomare

Una delle donne già arrestate dai carabinieri molisani nell'ambito della maxi inchiesta di ottobre è stata raggiunta da una nuova ordinanza. In carcere anche un 39enne che nell'ambito di quella imponente operazione d'autunno era stato denunciato a piede libero su visto del Gip. Rinchiuso in via Cavour un terzo uomo che si curava in una comunità terapeutica del Molise.

A San Severo è in corso di esecuzione, dalle prime ore dell’alba, una vasta operazione antidroga che vede impegnato un centinaio di agenti della Polizia di Stato, con ausilio di un elicottero del Reparto Volo e Reparti Prevenzione Crimine, che stanno eseguendo numerose misure cautelari in carcere, richieste dalla Procura della Repubblica di Foggia ed emesse dal Gip del Tribunale, nei riguardi di decine di pregiudicati spacciatori, anche collegati alla criminalità organizzata. E tra i nomi raggiunti dalle ordinanze di carcerazione figurano tre che hanno a che fare con il Molise. La prima è Maria Soccorsa Marolla, nata a San Severo nel 1983 è una delle ‘first lady’ della droga piazzata in Molise. E’ stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo di Campobasso il 31 ottobre scorso nell’ambito della maxi inchiesta denominata “Lungomare”. Il secondo, che nell’operazione coordinata dalla Procura di Campobasso, è stato denunciato e adesso invece si trova rinchiuso in carcere è Giuseppe Vistola, alias “Fafum” nato a San Severo nel 1979. Le misure restrittive in questione sono la prima dura risposta da parte della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica di Foggia dopo il cruento omicidio di mafia, avvenuto la mattina di sabato scorso 23 novembre a San Severo, legato alle dinamiche di predominio dei clan locali sul traffico di droga. Ce n’è anche un terzo, che rientra però esclusivamente in questa vicenda giudiziaria tutta pugliese ma che aveva scelto nell’ultimo periodo il Molise per disintossicarsi dalla droga. Dunque questa mattina gli agenti della Squadra Volante di Campobasso ha eseguito su disposizione della procura di Foggia l’arresto nella comunità e hanno rinchiuso il 51enne nel carcere di via Cavour.