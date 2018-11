Torna l’appuntamento con la ‘Festa dell’albero’, manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Guglionesi. L’iniziativa, promossa dal primo cittadino Mario Bellotti unitamente alla giunta, in collaborazione con i volontari di Ambiente Basso Molise, l’Arsap – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca – coinvolgerà i ragazzi della Aps Nuovo Mondo che concorreranno alla piantumazione degli alberi.

La giornata, interamente dedicata alla valorizzazione ed alla rinascita di punti destinati alle piante, intende promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità.

Per consolidare maggiormente il legame umanità-flora, le associazioni Arsap, Ambiente Basso Molise e Aps Nuovo Mondo pianteranno degli alberi per gli studenti di Guglionesi, grandi e piccini, affinché possano crescere in un territorio più sano, respirando aria pulita e condividendo la vita con la loro terra e le loro tradizioni. Un momento specifico e significativo dopo gli avvenimenti particolari del terremoto del mese di agosto e per riconciliarsi con Madre Terra.

L’evento si terrà giovedì 22 novembre, a partire dalle 10, in via Manente e vedrà coinvolti gli studenti dell’Omnicomprensivo di Guglionesi e la scuola materna ‘M. Del Torto’ che metteranno a dimora 14 alberi tra cui Lirio dentrum tulifera, Catalpa bignoinoides, Acero negunto, Cercis siliquastrum, Ceratonia siliqua, Laburnum anagyroides.

L’iniziativa, sarà un’occasione per inverdire e valorizzare un nuovo viale di Guglionesi e per trasmettere, attraverso l’esperienza pratica e l’educazione ambientale, l’amore ed il rispetto per la natura agli studenti partecipanti e, per rendere la città più respirabile, bella e vivibile.