Torna “Giocattoli e libri in moVimento”, ecco come partecipare all’iniziativa promossa dal M5S

Il Movimento 5 Stelle Campobasso promuove una raccolta di libri e giocattoli usati, purchè in buono stato, per dar vita all’edizione 2018 di “Giocattoli e libri in moVimento”.

L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione sui temi della solidarietà, del riciclo, del riuso e della riduzione dei rifiuti.

L’idea nasce per sensibilizzare grandi e piccini sul tema del riutilizzo di beni e materiali “contro la logica del dilagante consumismo. Le nostre soffitte ed i nostri garage sono spesso pieni di oggetti in disuso che col tempo diventeranno inutilizzabili e quindi destinati prima o poi a finire nei cassonetti”, spiegano gli organizzatori.

Nella seconda metà del mese di dicembre verranno proposte alcune giornate di scambio e baratto, dove bambini e genitori potranno portare libri e giocattoli dismessi e scambiarli gratuitamente con altri e senza l’utilizzo di denaro, così da restituire nuova vita ad articoli relegati troppo presto in soffitta o, peggio, alla discarica.

“È un modo per ridurre a monte la produzione dei rifiuti ed insegnare ai nostri bimbi stili di vita più sobri e meno spreconi, ma anche per sostenere iniziative di solidarietà: come di consueto infatti, tutti gli articoli che resteranno a termine manifestazione saranno devoluti per attività benefiche”.

Per dare vita all’iniziativa c’è bisogno di una “scorta di partenza” di libri e giocattoli ed è per questo che il Movimento chiede a quanti ne hanno in disuso di donarli e metterli a disposizione.

Il ritiro è previsto all’InfoPoint del M5S in via Garibaldi 111/A, nei giorni mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 novembre, dalle 18 alle 20, ed il giorno sabato 1 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30.