Toni Calzolaro spegne 90 candeline… al volante!

Il compleanno rappresenta una tappa importante del percorso della vita: un punto di arrivo per fare tesoro dell’esperienza del passato tra mille avventure e uno di inizio per continuare a condividere ogni momento rinnovando i valori di sempre: bontà, disponibilità, rispetto. Per Toni Calzolaro un momento speciale per festeggiare novanta candeline circondato dagli affetti più cari. I migliori e affettuosi auguri dalla famiglia e dagli amici di sempre per una vita “al volante” che si riempie di affetto e grande stima.