‘Ti amo da morinNe’, la violenza sulle donne in uno spettacolo a San Martino in Pensilis

In occasione del 25 novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, San Martino in Pensilis scende in campo contro questo brutale fenomeno.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Martino in Pensilis, la Parrocchia San Pietro Apostolo ed il “Gruppo Famiglie” presentano per l’occasione lo spettacolo “Ti amo da morirNe”.

Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Mena Vasellino.

L’appuntamento è all’auditorium della Scuola Primaria di via Po alle ore 19. L’ingresso è gratuito