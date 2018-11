Tempo instabile con rischio precipitazioni ma sostanzialmente tempo buono almeno fino a venerdì. Questo secondo gli esperti di meteoinmolise.com.

“L’Italia è stata raggiunta martedì dalla perturbazione numero 2 di novembre, che ha provocato maltempo soprattutto sui settori occidentali del Paese. Il sistema perturbato si muoverà lentamente verso est e darà origine ad una giornata di tempo ancora instabile su molte regioni italiane.

Successivamente le correnti si disporranno da sud-ovest e, grazie ad un temporaneo rialzo della pressione sul Mediterraneo centrale, si verificherà un miglioramento del tempo, specialmente sulle Isole Maggiori e sulle regioni meridionali. Già da venerdì, però, l’avvicinamento di una perturbazione da ovest sarà responsabile di un nuovo peggioramento del tempo sul Nord-Ovest”.

Quindi ecco la situazione meteo. “L’area ciclonica, alimentata da rifornimenti perturbati dal Nord Atlantico, convoglia ancora correnti molto umide e miti sull’Italia. La circolazione ciclonica si contrappone ad un esteso anticiclone che domina sull’Europa Centro-Orientale. La perturbazione in transito sull’Italia non è però fortunatamente così intensa come le precedenti e tende pertanto a perdere energia”. Ecco il dettaglio del meteo atteso per la giornata di mercoledì 7 novembre.

Queste le previsioni meteo per il Molise.

Mercoledì: al mattino, nubi più compatte sul settore occidentale, sul matese e nelle aree interne della regione con precipitazioni a tratti. Sul settore orientale, cielo da poco a parzialmente nuvoloso con assenza di fenomeni. Nel pomeriggio, cessano su tutta la regione le precipitazioni con tendenza a schiarite soleggiate. Ventilazione meridionale. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi.

Giovedì: giornata prevalentemente soleggiata su tutta la regione. Sia al mattino che nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole di provenienza meridionale. Temperatura in rialzo nei valori diurni.

Venerdì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche rara foschia non è da escludersi nelle aree interne del matese soprattutto nelle prime ore del giorno. Ventilazione debole di provenienza sud-occidentale. Temperature in lieve ulteriore aumento con punte di 21-22 gradi nelle aree del venafrano.