Tempo che non dormi mai

Non ti stanchi mai di camminare senza voltarti indietro neanche per riflettere, alcune volte vedo in te segnali di crudeltà, come se ad ogni piccola gioia che viviamo, tu riuscissi ad acquistare una velocità tale da non farcela neanche assaporare.

Oppure quando incontriamo nel nostro mondo qualche sofferenza, una ferita di troppo, tu hai la capacità di rallentare come fa un moviolista per esaminare un’azione di gioco. Ti fai inseguire senza farti catturare, e per molti sei il peggior nemico, non hai dato il tempo di vivere l’infanzia, di crescere ricordando.

Il tempo è denaro, è galantuomo, consuma ogni cosa, fluisce incessantemente come l’acqua, dà consiglio. Hai tutto il diritto di andare per la tua strada, però ti chiedo un favore: scorrendo così rapidamente riesci solo a sfiorare le bellezze della vita, quindi ti prego, chiudi per un attimo gli occhi così sognerai di stare fermo.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)