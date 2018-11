Tempi Moderni porta sullo schermo il capolavoro di Scorsese ‘Toro scatenato’

Sesto appuntamento con la rassegna cinematografica Tempi Moderni al cinema Oddo di Termoli. Giovedì 29 novembre “la proiezione in programma è di quelle da appuntarsi e non lasciarsi scappare”, commentano gli organizzatori. Sullo schermo ci sarà infatti uno dei più grandi capolavori di sempre del cinema: Toro Scatenato, di Martin Scorsese (Usa, 1980): la storia del pugile Jake La Motta, detto “il toro del Bronx”, dai successi sul ring alle sconfitte nella vita privata. Personaggio dal carattere brusco e difficile rappresentato in uno sfolgorante bianco e nero: un’analisi lucida e dolente allo stesso tempo. Ma “il tema del film è la sopravvivenza”, dice Scorsese. La Motta, interpretato da un magistrale Robert De Niro, nel corso di una vita inimitabile, lotta all’ultimo sangue per sopravvivere a se stesso.

Il film, nella sua versione restaurata dalla cineteca di Bologna verrà proiettato nel consueto doppio spettacolo: alle 18 doppiato in italiano, alle 21 in lingua originale con sottotitoli in italiano.