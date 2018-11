Tartaruga marina spiaggiata a RioVivo. Capitaneria e veterinari sul posto

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, sul litorale sud di Termoli. Una tartaruga marina, della specie caretta-caretta, morta.

E’ l’ennesimo esemplare di questa specie spiaggiato sulla costa molisana per cause ignote. Nello specifico la tartaruga ritrovata oggi all’altezza dell’area camper di RioVivo non presentava ferite nè risultava infilzata dall’amo.

Sul posto sono intervenuti gli ufficiali della capitaneria di porto di Termoli e i veterinari del servizio Asrem.