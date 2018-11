Tagli ai posti letto e meno pasti: lavoratori mensa verso licenziamento. Sindacati insorgono

Lavoratori della mensa dell’ospedale Cardarelli, a Campobasso, verso il licenziamento. Il motivo ha a che fare con il “disastro” della sanità, nello specifico la riduzione dei posti letti avvenuta nel nosocomio e il conseguente calo dei pasti. Dunque il servizio va ridimensionato e questo implica, inevitabilmente, che diversi lavoratori vengano mandati a casa. Inizialmente è stato fatto ricorso agli ammortizzatori, ma oggi l’azienda ritiene che non ci sia altra strada. Una operazione che va a colpire le persone dopo anni di esperienza e impegno. Per i segretari Regionali di Uiultucs- Pasquale Guarracino, Fisascat – Stefano Murazzo e Filcams – Daniele Capuano “Si apre un nuovo dramma occupazionale in Molise. E non solo per il numero di persone coinvolte, che a prima vista può sembrare esiguo ma rappresenta comunque uno spaccato importante per il nostro Molise, ma soprattutto riguardo al settore in cui si sta verificando e per le modalità stesse che si stanno succedendo nel diffuso silenzio delle parti coinvolte”.

Le sigle sindacali da tempo incalzano l’Asrem per scongiurare i licenziamenti, ma una risposta non è arrivata. “Purtroppo nessuno ha preso realmente in mano la situazione e questa è sfuggita di mano con evidenti ripercussioni sui lavoratori e sul servizio: non è possibile, infatti, non considerare il fatto che il paventato tagli di posti di lavoro in un settore così sensibile e delicato come quello delle mense ospedaliere avrà certe ripercussioni oltre che sui lavoratori direttamente coinvolti anche su noi stessi cittadini nel caso in cui fossimo costretti a fare ricorso alle cure ospedaliere. L’Azienda sanitaria, da tempo, parla di una gara d’appalto imminente sul servizio ma ad oggi, questa resta chiusa nel cassetto. E onestamente, sarebbe il caso che una nuova procedura di affidamento venga bandita perché non è possibile portare avanti un servizio così importante dopo 17 anni dall’ultima aggiudicazione, avvenuta su criteri numerici, norme, leggi e fabbisogni ormai trapassati”.

I Segretari Regionali evidenziano – con una nota di fiducia – che la situazione può essere recuperata, che esiste certamente una soluzione ma questa necessita di una discussione seria e costruttiva con tutte le parti coinvolte: “E’ tanto tempo che evidenziamo la necessità di un confronto complessivo: si dovrebbe attivare una discussione globale sul sistema sanità, che coinvolga sia questa vertenza che altre situazioni più in generale ed il tutto dovrebbe essere portato all’attenzione delle aziende, dell’Asrem e della Regione Molise, essendo anche quest’ultima direttamente coinvolta nei processi aziendali che riguardano l’Azienda sanitaria regionale”.

“Ormai – dicono Murazzo, Guarracino e Capuano – la situazione è andata troppo avanti ed è necessario un intervento immediato per la salvaguardia dei lavoratori: porteremo questa vertenza all’attenzione, dell’azienda, dell’Asrem ed anche della Regione Molise, la quale è evidentemente responsabile e direttamente coinvolta su tutti le questioni legate alla sanità molisana ed al personale dei servizi ospedalieri”.