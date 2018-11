I Carabinieri di Montefalcone nel Sannio hanno sventato il furto di un furgone a Montenero di Bisaccia. L’intervento è stato possibile grazie al fatto che il proprietario del Fiat Iveco Daily è stato svegliato nel cuore della notte dai rumori procurati dai ladri che stavano tentando di forzare il mezzo parcheggiato sotto casa dell’uomo, un 63enne di Montenero.

Così ha chiamato il 112, numero di emergenza dell’Arma. Proprio in quegli attimi un equipaggio di Carabinieri della Stazione di Montefalcone nel Sannio era impegnato in un servizio notturno di perlustrazione a largo raggio sul territorio di Montenero di Bisaccia, così come previsto dalla cornice di sicurezza disposta dal Comando Compagnia di Termoli. In questo modo i militari sono potuti intervenire prontamente nella zona interessata.

L’arrivo tempestivo dei militari ha fatto saltare i piani dei ladri che sono stati messi in fuga dai carabinieri. Sono state avviate le ricerche e le indagini del caso per individuare i responsabili del tentativo di furto.