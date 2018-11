Svaligiano garage in via Puglia: presi un rom e un uomo di Ferrazzano

La cosiddetta banda dei garage colpisce ancora. La scorsa notte i ladri sono entrati in alcuni garage dei condomini di via Puglia dove hanno portato via diversi litri di olio, una costosa bicicletta dal valore commerciale di 3mila euro e conserve.

Ad accorgersi del furto i proprietari dei garage che hanno immediatamente allertato la polizia. Gli agenti sono riusciti a risalire ai malviventi: si tratta di due uomini, uno di origine Rom e uno residente a Ferrazzano.

Per la seconda volta dunque il quartiere Colle dell’Orso finisce al centro delle cronache, solo pochi giorni fa infatti una tabaccheria della zona è stata ripulita dai ladri che hanno portato via stecche di sigarette e gratta e vinci dal valore di 30mila euro.