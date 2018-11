“Sulla mia pelle”, il film su Stefano Cucchi arriva anche a Bojano

Dopo Termoli e Campobasso, anche a Bojano sarà proiettato il film “Sulla mia pelle” che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi.

Appuntamento il 7 novembre alle 19 al Palazzo Colagrosso con un collegamento via skype con Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, tenacemente in prima linea per chiedere giustizia e verità su questa morte di Stato che nove anni dopo è ancora avvolta nel mistero.

“Sulla mia pelle” è stato il film che ha aperto la 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Strapremiato e visto già da tantissime persone nonostante sia fuori dai circuiti tradizionali di proiezione, farà certamente discutere anche il pubblico di Bojano che dopo il film potrà partecipare al dibattito, condotto da Maurizio Varriano e Mina Cappussi, cui prenderanno parte ospiti e autorità, oltre a Ilaria Cucchi e il legale della famiglia, l’avvocato Fabio Anselmo.