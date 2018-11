Su e Giù, divieti di sosta e strade chiuse domenica 11 novembre a Campobasso

Domenica 11 novembre torna la Su e Giù di Campobasso. Per la 45esima edizione della corsa non competitiva saranno vietate al transito (anche la sosta) diverse vie e piazze interessate dalla manifestazione. Saranno adottate anche misure per la sicurezza e la salvaguardia dell’incolumità delle persone.

Per queste ragioni la circolazione e la sosta saranno così disciplinate: dalle ore 7 di domenica 11 novembre e fino al termine della partenza dei partecipanti alla gara saranno chiuse al traffico e vietata la sosta in: Piazza Savoia, via Petrella, Piazza della Vittoria, via Pietrunto, largo Fondaco della Farina, via Orefici, Largo San Leonardo, via Pisa, via Marconi, via Palombo, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele, via Veneto, via Umberto, via Mazzini, piazza Cesare Battisti.

Dalle ore 9 e 30 e fino al passaggio dei partecipanti alla gara saranno chiuse al traffico: via Mazzini, via Umberto, via Veneto, piazza Cesare Battisti, via Cardarelli, piazza Pepe, via Roma, via Pietrunto e via Firenze.

Divieti di sosta e chiusura al traffico in alcune strade anche nel giorno precedente alla gara così da dare modo agli organizzatori di allestire il percorso e posizionare le transenne (solo in piazza Vittorio Emanuele). Durante il passaggio di partecipanti alla gara saranno interdette alla circolazione: rione San Vito, piazza Venezia, via Sant’Antonio Abate e Santa Maria de Foras.