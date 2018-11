Strangola la compagna per strada davanti ai passanti, fermato in tempo dalla polizia

Una telefonata al 113 e la disperata richiesta di aiuto all’operatore di Polizia: “Correte in Villetta Flora, un uomo, forse straniero, sta strangolando una donna, nessuno riesce a fermarlo”.

Pochi secondi e lì, nel cuore di Campobasso, una pattuglia della squadra volante era già sul posto. E sì, hanno subito accertato che un giovane extracomunitario aveva ancora le mani al collo di una ragazza e nonostante in molti provassero a fermarlo, lui insisteva nel tentativo di strangolarla tant’è che gli agenti per distoglierlo hanno dovuto minacciarlo di usare lo spray “oleoresin capsicum”, più conosciuto come spray al peperoncino (in dotazione alle Forze dell’ Ordine impegnate nei servizi di controllo del territorio). L’uomo rispetto alla circostanza ha mollato la presa e gli agenti hanno quindi soccorso la giovane che si lamentava e piangeva disperata.

Poi hanno portato l’uomo, risultato essere un egiziano, presso gli Uffici della Squadra Volante. E con lui anche alcuni testimoni che avevano assistito al fatto, per una corretta ricostruzione dell’episodio.

La polizia ha quindi accertato che l’uomo era la donna avevano una relazione “tormentata” e che spesso i conflitti erano già sfociati in passato in minacce e aggressioni ai danni della giovane donna.

Dopo l’intervento del 118 che ha prestato le cure necessarie alla vittima, questa si è recata in questura per firmare una dettagliata querela nei confronti del giovane egiziano che, dopo il fotosegnalamento e le formalità di rito, è stato denunciato all’ autorità giudiziaria per il reato di lesioni ed inoltre veniva avviato l’iter per la valutazione circa la sua presenza sul territorio italiano.

L’occasione è preziosa “per ricordare a tutte le donne – dicono dagli uffici di via Tiberio – di denunciare e segnalare situazioni di maltrattamenti da parte di compagni aggressivi al fine di scongiurare episodi più violenti” proprio come quello che è accaduto in pieno cenhtro urbano e sotto gli occhi di tutti che hanno assistito impotenti all’ira dell’uomo e che si è concluso diversamente grazie alla telefonata di aiuto al 113 e al pronto intervento della squadra volante.