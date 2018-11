Storia, tradizioni, prelibatezze: magazine americano descrive un Molise da scoprire

Un Molise da scoprire, visitare, apprezzare. Così il numero Winter 2018 del magazine i-Italy, distribuito in decine di migliaia di copie a New York, Washington, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, dedica 7 pagine al Molise. La rivista trimestrale diretta da Letizia Airos dedica al Molise una tappa del viaggio lungo le bellezze dell’Italia per dedicarlo ai lettori americani.

Un viaggio che il giornalista Goffredo Palmerini inizia da Isernia, descritta come città che fa parte diuna “terra dei Sanniti Pentri, il coraggioso popolo che osò sfidare Roma in tre guerre. Il suo cuore è la Piazza Celestino V con la splendida Fontana Fraterna, del XIV secolo”. Citate anche la Cattedrale e la chiesa di S. Maria Assunta.

Quindi ci si sposta a Venafro, “antico centro sannita, poi romano”. Da visitare secondo i-Italy anche il Castello Pandone, la Torre medievale, le chiese e il Verlasce.

Tappa a Bojano, per la quale viene citata la leggendaria origine di Bovianum e la Cattedrale. Immancabile un passaggio a Sepino per l’area archeologica prima di arrivare a Campobasso. Il giornalista si sofferma sulla tradizione dei Misteri, sul Castello Monforte e le chiese di San Giorgio e San Bartolomeo.

Da Campobasso a Larino per i tre mosaici del Palazzo Ducale e l’anfiteatro romano, senza dimenticare un accenno al patrono San Pardo e alla Carrese in suo onore.

Quindi il viaggio tocca la costa e chiaramente Termoli, fra Borgo vecchio con le “mura robuste, fatte edificare da Federico II a difesa del porto e della città” e la Cattedrale.

Il viaggio di Palmerino risale il Trigno per toccare dapprima Trivento, antico municipio romano e poi Agnone, città delle campane. Appena un accenno a Pietrabbondante, così come un “assaggio” delle prelibatezze di casa nostra: “Famoso il caciocavallo di Agnone, insieme alle scamorze tipico esempio della tradizione casearia del Molise, che vanta anche una vasta gamma di formaggi ovini e caprini, un’eccellente produzione di pasta alimentare, di olio e vini di qualità, di salumi tipici e di coltivazione del tartufo”. Sperando che gli americani apprezzano e vengano a verificare di persona.