Stella della Ristorazione al ristorante Da Nicolino, il riconoscimento alla storica attività

Nella serata di sabato 10 novembre, il Ristorante storico Da Nicolino di Termoli ha ricevuto un importante riconoscimento: ai tre fratelli Caruso il Cavaliere di Malta Michele Cutro ha consegnato la Stella della Ristorazione. Durante la cerimonia, che si è svolta nel locale di via Roma in pieno centro cittadino e al quale ha preso parte anche il sindaco della città adriatica, è stata consegnata ai proprietari la targa che attesta l’assegnazione dell’ambito riconoscimento.

Per “i 40 anni di storia culinaria – si legge nella motivazione – per l’arte di ospitare e per la presenza assidua sul territorio. Ai fratelli Caruso, interpreti della cucina marinara fatta di prodotti freschi e quotidiani. Qui c’è il brodetto, loro cavallo di battaglia e la sobrietà degli ambienti si sposa con l’ospitalità elegante e semplice”, ha spiegato il Cavaliere di Malta prima di consegnare il riconoscimento tra gli applausi dei presenti.