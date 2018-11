Sport e solidarietà: lotteria ‘rossoblù’ per raccogliere fondi per la fibrosi cistica

Servirà a raccogliere fondi per la Lega italiana fibrosi cistica Molise onlus la ‘Lotteria rossoblù’, iniziativa ideata dall’associazione Passione rossoblù. In questi giorni la vendita dei biglietti che costeranno un euro ciascuno.

“La lotteria ha la finalità di reperire i fondi per sostenere il ‘Progetto Trapianti, per dare un supporto ai familiari dei pazienti che purtroppo, sono costretti ad andare fuori dalla nostra regione”, spiega il presidente Renato Calandrella. “È per la nostra neonata associazione una grande occasione per compiere un vero e proprio gesto di solidarietà che va al di là della fede calcistica verso i colori rossoblù che fino ad ora l’ha contraddistinta. L’iniziativa coincide con le festività natalizie, ovvero un periodo particolarmente propizio per compiere gesti di condivisione ma soprattutto di solidarietà”.

Non è l’unica novità. Infatti in occasione dei 300 anni dalla nascita di Di Zinno e dell’uscita straordinaria dei Misteri, l’associazione ‘Passione rossoblù’ sarà presente da venerdì sera 30 novembre a domenica sera 2 dicembre con uno stand in piazza Municipio, nei pressi della pista di pattinaggio. Qui sarà possibile acquistare i biglietti per la lotteria e anche i gadget dell’associazione.

Trenta i premi messi in palio. Il 5 gennaio ci sarà l’estrazione davanti ad una apposita commissione che vaglierà la regolarità e la trasparenza delle procedure. I nomi dei vincitori saranno comunicati durante ‘La notte rossoblù’, evento inserito nel cartellone degli eventi del Natale 2018 e in programma al mercato coperto di Campobasso.

La premiazione sarà allietata da tanta buona musica insieme alla presenza di ospiti, oltre che da stand gastronomici. Ci sarà anche il gazebo di Passione rossoblù.

Inoltre, l’elenco dei biglietti vincenti verrà pubblicato sia sulla pagina Facebook dell’associazione che sul sito della Lega Fibrosi Cistica (www.fibrosicisticamolise.org).

“Ci teniamo a dire – sottolineano dall’associazione – che siamo orgogliosi di aver appoggiato ed organizzato la nostra prima iniziativa volta al sociale e siamo fermamente convinti che il vostro buon cuore, ma soprattutto la vostra sensibilità ci aiuteranno a sostenere questa valida causa”.