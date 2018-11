S’incendia una mercedes, traffico in tilt in via Colle delle Api

Paura e traffico in via Colle delle Api a causa di un’auto, una Mercedes, che è andata in fiamme. A far rientrare la paura che potesse essere qualcosa di grave ci hanno pensato i vigili del fuoco subito allertati non appena le fiamme hanno iniziato ad avvolgere il veicolo.

Sul posto in pochi minuti l’autobotte del comando provinciale di via Sant’Antonio dei Lazzari con a bordo 8 uomini che hanno immediatamente domato le fiamme.

Probabilmente la causa potrebbe essere stata un cortocircuito del sistema elettrico, rispetto al quale nulla ha potuto il proprietario dell’utilitaria.

Traffico in tilt, invece, durante le operazioni dei vigili del fuoco. La strada in queste ultime ore fortemente trafficata anche per via del black friday, ha subito importanti rallentamenti. Una coda chilometrica si è formata dall’altezza del bar Europa fino a salire verso la zona industriale. Idem sull’altra corsia di marcia.

Sul posto, infatti, è arrivata anche una pattuglia della polizia che ha provveduto a ripristinare la circolazione senza che accadessero ulteriori incidenti.

Il tempo di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’automobile, si è poi aspettato l’arrivo del carroatrezzi che ha portato via la mercedes.