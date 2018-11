Siamo tutti clochard

Non ti è capitato anche a te di guardarli negli occhi e provare un senso di tenerezza? Avere un desiderio irrefrenabile di tendergli la mano per poter cambiare la loro realtà? Diventare senzatetto è un attimo, un inciampo o una fatalità, ognuno con una storia diversa, c’è chi perde il lavoro con conseguente disgregamento dal sociale, dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, investimenti sbagliati, malattie mentali e handicap fisici, o chi semplicemente molla tutto per la voglia di guardare le stelle con una coperta bucata dal gelo.

Per i sognatori è l’angelo custode, per molti un facile bersaglio da colpire, li puoi trovare per strada, nelle stazioni, in un angolo di cielo, da soli o in compagnia di un cane, oppure di una bottiglia usata per fantasticare quella vita che non è mai stata. “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”; infatti, anche se il corpo cede prima del tempo, hanno come bisogno primario l’essere riconosciuto come persona dignitosa, rispettato come individuo. Quando capita di incontrarli, istintivamente volgiamo lo sguardo dall’altra parte, ma guardando dentro di noi, scopriamo che per un istante vorremmo essere proprio come loro.

In memoria di Angelo

(Alessio Toto…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)