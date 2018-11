Si sente male davanti al circolo tennis: giovanissima portata al Pronto soccorso

Quando ha capito di non essere più in sé era già troppo tardi: gli amici preoccupati per lei hanno chiamato il 118 mentre al circolo tennis di Campobasso un capannello di giovani incuriositi ha assistito alla scena.

E’ successo ieri sera dopo la mezzanotte al centro di Campobasso, di fronte a una nota birreria della città, dove una giovane ha accusato un malore per cause che non sono ufficialmente note ma che, secondo alcuni testimoni, sarebbe l’ovvia conseguenza di qualche bicchiere di troppo.

Purtroppo quella di bere fino allo svenimento è una tendenza tra giovani e anche giovanissimi: cicchetti, cocktail e alcolici ingeriti anche a stomaco vuoto causano da sempre un certo affollamento al Pronto soccorso di Campobasso, in special modo nel fine settimana. Il più delle volte basta qualche ora di sonno sulla barella delle corsie ospedaliere prima di poter tornare a casa, nei casi più gravi, e si sono verificati, a finire sotto accusa sono anche i titolari del bar del capoluogo che non dovrebbero somministrare bevande alcoliche ai minori.

“Ma come si fa ad accertare l’età degli avventori? Si dovrebbero chiedere i documenti al bancone?” si domandano i baristi.