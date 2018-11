Sfilata invernale dei Misteri, arrivano le bancarelle: 90 stand al vecchio Romagnoli

Non può esserci sfilata dei Misteri senza le ‘famose’ bancarelle al vecchio stadio Romagnoli. Ci sono d’estate, non potevano mancare per l’uscita straordinaria degli Ingegni organizzata per festeggiare i 300 anni dalla nascita del maestro Paolo Saverio Di Zinno. Sacro e profano insieme, mescolati in un evento unico nel suo genere in tutto il mondo.

Questa mattina – 30 novembre – con gli agenti della Polizia Municipale a fare da supervisione e a verificare la regolarità di licenze e autorizzazioni, è iniziato l’allestimento dei primi novanta stand: in esposizione per tutto il weekend prodotti gastronomici, casalinghi e abbigliamento.

L’obiettivo dell’Assessorato alle Attività produttive è arrivare a 140 espositori, come esplicitato dall’assessore Salvatore Colagivanni. Numero però probabilmente difficile da raggiungere anche se negli uffici comunali contano di avere delle prenotazioni ‘last minute‘ da parte degli ambulanti ritardatari che, temendo il maltempo, avevano forse pensato di evitare la fiera nel capoluogo.

La loro presenza però sarà fondamentale per le casse del Municipio: il Comune punta a pareggiare i sontuosi investimenti fatti per organizzare il cartellone natalizio e l’uscita straordinaria dei Misteri (circa 200mila euro) proprio dagli incassi derivanti dal pagamento degli spazi occupate dalle bancarelle.