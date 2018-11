La situazione meteo ad inizio settimana sarà caratterizzata ancora dall’influenza di correnti atlantiche. Il vecchio vortice ciclonico attualmente attivo tra Sicilia e Sardegna e che ha provocato pesanti conseguenze sul territorio italiano, soprattutto in Sicilia e nelle aree nord-orientali, verrà agganciato da un nuovo affondo perturbato di aria fresca atlantica. Tale dinamica evolverà in una saccatura che scivolerà sulla Penisola nella giornata di mercoledì. A livello Europeo una profonda depressione Atlantica agiste sul comparto oceanico mentre ad est, tra Balcani, Ucraina e Russia, insiste un campo di alta pressione responsabile di temperature oltre la media in Polonia. Per la prima parte della settimana si prevede quindi precipitazioni in attenuazione che si concentreranno soprattutto sul Nordovest. Le piogge torneranno mercoledì. Le previsioni meteo nel dettaglio per la nostra regione.

Meteo Molise in dettaglio per le prossime 72h

Lunedì: estesa copertura nuvolosa al primo mattino. Nel corso della mattinata ampie schiarite su Basso Molise e Costa. Precipitazioni si verificheranno tra venafrano, alta valle del Volturno e Isernino a partire dalle ore centrali della giornata per poi cessare in serata. Tempo asciutto ma nuvoloso sulla provincia di Campobasso con isolati fenomeni nell’area matesina. Ampi rasserenamenti su tutta la regione in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, con massime comprese tra i 19 gradi della costa e i 16 delle zone interne. Venti moderati-deboli da sud sud-ovest. Mari poco mossi da molto mossi ad agitati.

Martedì: giornata stabile. Al mattino cielo pressoché sgombro da nubi su tutta la regione. Cielo sereno anche al pomeriggio se si esclude il passaggio di nubi alte da ovest che, isolatamente, potrebbe dar luogo a rari fenomeni sulle mainarde. Serata stabile e stellata. Temperatura ancora invariate e nelle medie del periodo. Valori massimi compresi trai 17 del capoluogo e i 20 della costa. 12 gradi in Montagna. Venti deboli da sudovest, mari calmi.

Mercoledì: arriveranno delle precipitazioni sulla provincia di Isernia nelle prime ore della mattina. Tempo migliore sulla provincia di Campobasso. Nel pomeriggio rasserenamento del cielo. Serata-notte stellata. Temperature in lieve flessione per il passaggio del fronte perturbato. Temperature comunque sotto i 16 gradi in tutte le località della regione se si esclude la costa. Venti moderati da ovest.