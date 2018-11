Sequestrato e ucciso in Venezuela, la salma di Elio Simonelli torna in Molise

Quattro mesi dopo, tornerà finalmente in Molise la salma di Elio Simonelli, l’imprenditore 45enne sequestrato e ucciso in Venezuela lo scorso 1 agosto.

Grazie al Ministero degli Esteri sono state accolte le richieste della sua famiglia per il rimpatrio della salma a Toro. Sono stati quindi superati ostacoli che sembravano insormontabili ed andando incontro alla volontà del padre e dei fratelli della vittima. A comunicarlo Michele Petraroia, coordinatore del Comitato Pro Venezuela in apertura dei lavori del direttivo che si è riunito questa mattina – 25 novembre – nella sala consiliare del Comune guidato dal sindaco Roberto Quercio.

Durante l’incontro è stato fatto il punto della situazione sulla drammatica crisi che assilla la popolazione venezuelana e che determina il rientro di migliaia di persone verso l’Italia.

Petraroia ha informato il Direttivo della volontà di dar vita ad una rete di raccordo nazionale tra diverse associazioni che in Italia si occupano dell’emergenza umanitaria in Venezuela.

E’ necessario, è stato detto durante la riunione, “aprire corridoi umanitari capaci di far arrivare organizzazioni internazionali per soccorrere persone malate e distribuire generi di prima necessità. Contestualmente lo Stato Italiano, insieme alle Regioni, ai Comuni, alle ASL, agli Uffici Scolastici, alle Prefetture e Questure, alle Motorizzazioni e agli Ambiti Territoriali di Zona, ha il dovere di agevolare il rientro di cittadini italiani o oriundi italiani dal Venezuela evitando che vengano lasciati al proprio destino, ignorati o abbandonati a se stessi.

Su questi temi il Molise si pone all’avanguardia per iniziative di solidarietà e per sensibilità dimostrate da parrocchie, Caritas, associazioni e singole amministrazioni locali come quella di Monacilioni, ma il Direttivo pur prendendo atto di tale apprezzabile sostegno solidale del mondo del volontariato ritiene giusto appellarsi alle Istituzioni per avere un riscontro da Parlamentari, Regione Molise e Comuni, sulle principale questioni che rendono problematico il rientro degli italo-venezuelani in Molise”.