La situazione è davvero al limite. Eppure malgrado le proteste, le denunce, le comunicazioni inviate da parte dei Comuni anche in Prefettura, nulla cambia. Un intervento drastico di messa in sicurezza della strada provinciale che collega Bonefro al bivio per Casacalenda e Campobasso è rinviato a data da destinarsi.

Nè le istituzioni sono intervenute in qualche modo, fosse anche solo con comunicazioni a garanzia di una presa in carico del problema. Problema che si trascina da diversi anni e che riguarda il principale collegamento dell’area, nota come il cratere sismico del terremoto del 2002. Il raccordo che porta alla Statale 87 per il capoluogo di Regione è ancora in alto mare, e intanto la strada utilizzata ogni giorno dai pendolari versa in condizioni davvero impossibili, come raccontano anche queste immagini, mostrando una serie di crateri veri e propri che evocano paesaggi lunari più che normali arterie di collegamento.

La presenza di avvallamenti e fossi è talmente elevata che molto spesso si creano degli ingorghi tra i veicoli perché gli automobilisti sono costretti a fare degli slalom tra le buche e l’asfalto completamente dissestato. Auto danneggiate, piccoli incidenti, condizioni di circolazione limitatissime anche per il divieto di percorrere quella strada – che, ripetiamo, è fondamentale per la viabilità della zona – a un massimo di 30 chilometri orari.

E ora con le piogge e il fango che inevitabilmente si crea in occasione di maltempo la situazione è ancora più drammatica. Nell’attesa di un inverno che potrebbe essere nervoso e dare origine alla formazione di ghiaccio, la mancanza di lavori sull’arteria è una ipotesi che minaccia seriamente la sicurezza di un intero territorio già disastrato sul fronte della viabilità.

Malgrado questo le Istituzioni continuano ad essere latitanti, mentre le comunità aspettano gli interventi che erano già stati previsti e promessi in tempi brevi ma ai quali non è seguito ancora un impegno concreto. Altro problema che si aggiunge è la mancanza di segnaletica orizzontale in diversi punti tra Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Bonefro e Colletorto, paesi già martoriati dal terremoto di 16 anni fa e spopolati, dove quanti con coraggio continuano a vivere si trovano a dover fronteggiare situazioni sempre più difficili. E in un clima di sempre maggiore indifferenza.