Scuola digitale, Campobasso ospita la tappa nazionale del Ministero dell’Istruzione

60 delegazioni scolastiche, 1500 studenti, 300 alunni dell’infanzia coinvolti nei laboratori, 800 docenti in formazione. La città capoluogo accoglie da oggi, 22 novembre, ‘FuturaCampobasso’, la tappa nazionale del Ministero dell’Istruzione per la promozione della “scuola digitale”.

La cerimonia di apertura al Teatro Savoia. Qui è stata presentata la “tre giorni” di formazione, dibattiti, laboratori ed esperienze sulla scuola digitale e sugli sviluppi del Piano nazionale scuola digitale con le sue buone pratiche in chiave innovativa. Iniziative che si svolgeranno nel ‘pallone’ allestito in piazza Municipio (in foto).

L’evento a tappe, che ha già attraversato la penisola da Nord a Sud, è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e organizzato in collaborazione con l’IIS “Pertini-Montini-Cuoco”, in qualità di scuola polo per la progettazione e il coordinamento tecnico-operativo e con l’ITST “G. Marconi”, in qualità di scuola polo per la formazione.

L’apertura della manifestazione è coincisa con la “Giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole 2018”, tema al quale è stato dedicato ampio spazio durante la gara ad alto tasso innovativo, l’Hacking for School Safety, l’Hackathon nazionale dedicato alla co-progettazione di migliori soluzioni per garantire la sicurezza nelle scuole e che riunirà 80 studenti di scuole secondarie, provenienti da ben 17 regioni di Italia, rappresentando un capitale prezioso di idee, proposte e suggestioni a tema. Tra gli 80 studenti coinvolti ci saranno anche 4 alunni provenienti dall’unica scuola molisana in gara, il Liceo delle Scienze Umane di Guglionesi, dichiarato inagibile dopo il terremoto del 16 agosto scorso, a cui sono già state individuate somme da destinare per le operazioni di adeguamento sismico.

L’inizio dei lavori dell’Hackathon è stato anticipato da un collegamento con l’Osservatorio per l’edilizia scolastica presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove si è svolta la riunione insediata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, nel corso della quale verranno illustrate le modifiche e le semplificazioni normative introdotte dal Governo in materia di edilizia scolastica.