In aula con le giacche, mentre le mani che stringono le penne sui quaderni restano gelide. L’inverno è arrivato e nella scuola di via Po ancora una volta ci sono aule al freddo. Colpa di “un impianto obsoleto, che non ce la fa” ammette il preside Annibale Rocco. Intanto il problema resta, anche se un intervento di riparazione è già partito. Tuttavia non si sa quando la scuola tornerà finalmente al caldo né se la riparazione basterà.

Già perché il problema non è nuovo nella scuola Primaria del quartiere San Pietro. Praticamente ogni inverno, da qualche anno a questa parte, il disagio si ripresenta. E fioccano le proteste dei genitori. “La bambina ha raccontato di aver avuto freddo. Oggi ha la tosse, non può stare in classe così. O riparano il guasto o non la mando più a scuola” avverta una nonna, segnalando il disservizio che interessa in particolare l’area nord dell’edificio.

Ancora una volta la scuola è stata costretta a intervenire. “Ma questa non è manutenzione ordinaria, bensì straordinaria e per affrontarla servono risorse importanti” spiega il preside del II Circolo, che non nasconde il problema, ma fa presente che una riparazione rapida potrebbe solo rimandare il problema. “L’impianto è obsoleto, avrà 30 anni e non ce la fa. Si sta intervenendo, abbiamo anche provato a tenere la temperatura a un certo livello nelle ore notturne. Ma è come una macchina vecchia, oltre una certa potenza non la si può far andare”.

Per risolvere il problema alla radice “serve un intervento di un certo rilevo, con una spesa cospicua”. Proprio quello per il quale il Comune ha chiesto un finanziamento regionale. Nella ristrutturazione del plesso che fa capo alla scuola di via Maratona, ci sarebbe anche il rifacimento totale dell’impianto di riscaldamento. Un’operazione necessaria per non trovarsi tutti gli inverni coi bambini al freddo.