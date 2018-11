Screening mammografico gratuito, le date delle ultime tappe del camper mobile

Il mammografo mobile, utilizzato per lo screening per la neoplasia della mammella, farà tappa in Molise per le ultime visite del 2018 passando in vari comuni dove sosterà per alcuni giorni.

Nello specifico sarà a Frosolone, presso il Comune, dal 26 al 27 novembre, all’ospedale di Isernia dal 28 novembre al 7 dicembre, al nosocomio di Campobasso dal 22 novembre al 7 dicembre, alla ‘Casa della salute’ di Montenero di Bisaccia dal 10 al 11 dicembre, al Comune di Petacciato il 12 dicembre e, per l’ultima tappa, al comune di Campomarino dal 13 al 17 dicembre.

Il programma prevede l’esecuzione della mammografia attraverso il camper mobile che, durante tutto l’arco dell’anno ha percorso in lungo ed in largo la Regione Molise. Le visite, del tutto gratuite, sono aperte a tutte le donne che abbiano già ricevuto la lettera d’invito a casa ed a tutte coloro che, pur non invitate, vorranno sottoporsi al test. L’importante è che siano residenti in Molise, che abbiano un’età compresa tra i 50 ed i 69 anni e che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma screening regionale negli ultimi 24 mesi.

Tutte le donne interessate, che non abbiano ricevuto l’invito a casa, e che rispecchino le caratteristiche sopra specificate, possono recarsi presso i comuni o le strutture specificate in tabella per sottoporsi gratuitamente al test di screening.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina screening sul portale della Asrem, chiamando la Segreteria Amministrativa Screening Oncologici Regionali allo 0874/409449, o scrivendo una e-mail a screening.oncologici@asrem.org