ScopriTermoli, la XIV edizione ecosostenibile si corre il giorno dell’Immacolata Concezione

Sarà una festa per l’Immacolata Concezione targata ScopriTermoli: l’evento, giunto alla sua XIV edizione, prenderà il via sabato 8 dicembre alle ore 10 con partenza da piazza Vittorio Veneto. L’evento è organizzato dall’ASD Runners Termoli, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Molise, patrocinato dal Comune di Termoli, d’intesa con la Regione Molise, partner del progetto Zero Waste Blu, finanziato nell’ambito del programma di cooperazione territoriale europea Italia-Croazia.

Le azioni messe in campo quest’anno sono tutte ecosostenibili con l’utilizzo di acqua di rete per il ristoro e all’arrivo, pacco gara e premiazioni realizzati con prodotti locali e a chilometro zero, utilizzo di materiale compostabile, biodegradabile e riciclato, eliminazione del cartaceo con le iscrizioni online, pettorine eco compatibili, posizionamento di isole ecologiche per la raccolta differenziata, allestimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sul percorso con ausilio di volontari per garantire la pulizia e il decoro urbano.

Il percorso di dieci chilometri, curato nei minimi dettagli dagli organizzatori della Runners Termoli, negli ultimi tre anni ha assunto la veste di Urban City nel rispetto delle norme federali che prevedono questa categoria di gare quando non superano il 20% di asfalto e sono interessate da percorsi naturalistici o da borghi antichi e di particolare interesse storico/culturale: si correrà e si potrà godere di un paesaggio mozzafiato, dal Castello Svevo, alla Cattedrale, fino all’ampia veduta su Isole Tremiti e Gargano per la costa e la Maiella innevata a nord. Gli atleti potranno correre lungo la battigia sfiorando le onde che invadono la sabbia facendo respirare la brezza marina per poi rientrare sul Corso Nazionale dopo aver percorso tutto il nuovissimo lungomare nord.

Per i più giovani, inclusi nella categoria CIP, è possibile gareggiare in compagnia degli amici a 4 zampe su un percorso non competitivo di 5 km. Come contorno il concorso fotografico abbinato alla gara. Partner d’eccezione l’Avis Termoli e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. Al termine della manifestazione è previsto un ristoro post gara organizzato dall’Istituto Alberghiero di Termoli che curerà l’organizzazione con prodotti di aziende locali biologici e spiegazione del menù preparato. Il ristoro è accessibile a tutti in quanto tiene conto di esigenze personali degli atleti (vegetariani, celiaci, allergie).

