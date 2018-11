Ancora un incidente stradale, il secondo nel giro di pochi giorni, sulla rotonda di recente costruzione di via Asia. Nella tarda mattinata di oggi uno scooter che stava attraversando la rotatoria è stato travolto da un furgone, sembra di colore bianco in base alla testimonianza di alcuni conducenti, che non si è fermato a prestare soccorso al giovane, nel frattempo caduto a terra è trasferito in ospedale per fortuna non in condizioni gravi.

Sul posto la polizia municipale di Termoli che subito dopo l’intervento del 118 ha effettuato dei sopralluoghi raccogliendo, sembra, anche la testimonianza di un conducente che è riuscito a prendere il numero di targa del veicolo che poi si è allontanato in tutta fretta. Sono in corso le ricerche del furgone.