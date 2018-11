Campobasso

Schianto al bivio per Campochiaro, in Rianimazione un 73enne

Martedì l'impatto tra il pullman e una Citroen C3 nel quale, inizialmente, sono rimaste ferite due persone di 21 e 75 anni per fortuna non in maniera grave. Qualche ora dopo, il ricovero dell'uomo per un trauma cranico. Stabilizzato nel reparto di Romeo Flocco, la prognosi è ancora riservata