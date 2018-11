Sbanda con l’auto e finisce fuori strada, ragazza miracolata

Ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata finendo in una scarpata sulla statale 87 nei pressi del bivio per Guardiaregia. Protagonista della disavventura una ragazza che stava guidando all’alba e che per cause ancora da chiarire ha avuto il brutto incidente nel quale è uscita dal quale è uscita miracolosamente illesa.

Si presume che l’asfalto viscido le abbia giocato un brutto tiro. Ovviamente l’auto sul ciglio della strada con le ruote all’aria ha immediatamente attirato l’attenzione dei pochi automobilisti che transitavano sulla statale a quell’ora del mattino, sono stati allertati i soccorsi. Ma a quanto sembra non c’è stato bisogno neppure di portarla in ospedale.