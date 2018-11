Sanità, Di Marzio (M5S): “Norma su incompatibilità buona notizia per il Molise”

Ormai manca poco per sancire la definitiva incompatibilità tra il ruolo di commissario ad acta con quello di governatore di Regione che anche in Molise sta facendo tanto discutere.

Oggi il Senato ha approvato un emendamento al decreto fiscale che dice stop al doppio ruolo nelle stesse mani. Il senatore pentastellato Luigi Di Marzio ha parlato di “una buona notizia” che una volta confermata anche dalla Camera si rivelerà “fondamentale per il Molise. In questo modo, infatti, il Mef avrà tutti gli strumenti per firmare le nomine commissariali già indicate nelle scorse settimane dal ministro della Salute, Giulia Grillo, per la regione Molise”.

Sembra di capire che il titolare del dicastero di Economia e Finanze non avallerà il suggerimento della ministra Grillo prima del voto dei deputati. Per l’ex direttore dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e oggi componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama “è inconcepibile che chi ha causato danni con una gestione sbagliata possa risolvere i problemi. Non solo: si mette anche la parola fine al legame tra politica e sanità, a direttori generali protetti dai politici che, tagliando in modo indiscriminato, mettono gli ospedali, in ginocchio”.