Rugby, le Ladies Hammers in campo a Napoli

Le Ladies under 18 degli Hammers tornano in campo domenica 25 novembre a Napoli. In questo fine settimana rugbistico ricco di test match internazionali, gli Hammers Rugby Campobasso scenderanno in campo unicamente con le loro Ladies under 18 in quel di Napoli, per sostenere il loro secondo impegno stagionale nel campionato interregionale di rugby a 7.

Dopo il bell’esordio di quindici giorni addietro sul terreno di gioco di casa, con i complimenti ricevuti da parte di tutte le compagini ospitate, per la perfetta organizzazione della tappa di campionato svoltasi a Campobasso e curata dagli Hammers, le giovani Ladies sono pronte a scoprire quanto valgono in esterno.

Il percorso di crescita delle nuove leve del rugby in rosa della società del presidente Suliani sta portando all’attenzione degli ambienti rugbistici di fuori regione l’intera filiera tecnica formativa della società rossoblù che sta operando sempre più anche per inserire il rugby negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, grazie alle competenze del proprio settore tecnico e alla cura certosina dei particolari da parte dei propri dirigenti.

Per il settore femminile in special modo, oltre al tecnico Antonio Gaeta, a sospingere e compattare il gruppo delle giovani rossoblu ci pensa settimanalmente la dirigente Federica Felice, con Giovanna Cece a mettere la propria esperienza di giocatrice di serie A a disposizione di tutte le ragazze che si stanno avvicinando al mondo della palla ovale.

Domenica alle 12, al Villaggio del rugby a Napoli, le Ladies se la vedranno con Tetras, Partenope, Longobarde e Amatori Napoli per la vittoria della tappa dell’under 18. Qualche infortunio rimediato nelle ultime settimane costringerà coach Gaeta a chiedere alle sue ragazze di stringere i denti ulteriormente non potendo contare su una panchina lunga, ma la grinta e il coraggio sono da sempre l’arma in più della società campobassana, per cui nessuno cercherà alibi e si punterà a dare il massimo.