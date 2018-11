Rubato vecchio amplificatore per chitarra elettrica, appello per ritrovarlo

Appello per trovare un amplificatore per chitarra elettrica rubato pochi giorni fa. Su Facebook è partito il tam tam per cercare di diffondere l’informazione il più possibile e ritrovare lo strumento fatto sparire a Termoli.

“È stato rubato – – scrive un giovane – un Carvin XV 112 valvolare fine anni ‘80 ad un mio caro amico di nome Tiziano Tarantini, chitarrista storico di Termoli. il tutto è successo pochi giorni fa nel posto dove suona con i suoi amici in contrada Colle Scalera”. Si tratta di una contrada rurale di Termoli, al confine con Petacciato.

“È in ottime condizioni, tolex color antracite ignifugo, le valvole sono vecchie, mai cambiate e sono delle groove tubes. Sprovvisto di pedale footswitch – si legge nella descrizione -. Abbiamo sia il codice seriale che tutti i cartellini e libretto d’istruzioni. Per favore condividete questo post, in modo da renderlo indietro al mio caro amico. Non ha un altro amplificatore e quindi è impossibilitato, usava questo da più di 30 anni”.

foto da internet