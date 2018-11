Roxy, ancora nessun abbattimento in vista: interpellanza del M5S in Consiglio comunale

Si torna a parlare dell’ex hotel Roxy in Consiglio comunale dove domani, 20 novembre, sarà discussa l’ennesima interpellanza depositata sull’argomento dal gruppo del Movimento 5 Stelle.

Alla vigilia di un dibattito che si preannuncia infuocato, il consigliere Roberto Gravina ricorda i precedenti di questo “monumento al degrado cittadino ‘regalatoci’ a caro prezzo dalla giunta di Michele Iorio per 7 milioni di euro, senza contare le ingenti ulteriori risorse spese per vari bandi regionali via via pubblicati anche sotto la gestione Frattura”.

Il problema, è vero, è stato più volte posto all’attenzione del Consiglio comunale fin dal 2015, appena qualche mese dopo lo spaventoso incendio che ha distrutto lo storico albergo-discoteca della città rendendo indispensabile una messa in sicurezza dell’edificio diventato rifugio di fortuna per senzatetto e gattile abusivo al centro della città.

Interpellanze, interrogazioni, fino a quando, il 2 febbraio scorso, “con una mozione, primo firmatario il sottoscritto, chiedemmo al sindaco di adottare apposita ordinanza di abbattimento da notificare alla Regione Molise. Mozione ovviamente bocciata, forse per rinviare il problema al futuro governo regionale”.

L’elezione di Donato Toma non ha cambiato di molto le cose sebbene lui stesso, qualche mese dopo la sua elezione, “annunciò l’adozione di una delibera di riprogrammazione di fondi per avviare la demolizione di quel che fu il glorioso hotel Roxy. Annuncio fatto, delibera mai arrivata, Roxy ancora lì ma sempre più ammalorato – sottolinea Gravina – così come testimonia la recinzione in legno oramai prossima al collasso”.