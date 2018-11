Rispetto di regole e programma elettorale: scontro politico su scelte dell’Amministrazione Bellotti

“Per anni abbiamo avuto un Comune o amministratori che hanno fatto a meno di regole e senso civico. Il circolo del Partito democratico condivide pienamente la linea adottata dall’Amministrazione di Mario Bellotti che applica e ripristina regole accantonate per anni, forse per falso buonismo, ma sicuramente non vantaggiose per tutta la comunità”.

Una nota, quella del Circolo locale Pd, che ha il sapore di una risposta a recenti attacchi su facebook e alle parole di Fratelli d’Italia di Guglionesi, usciti allo scoperto per denunciare presunte cattive gestioni da parte del sindaco e della Giunta. I temi più dibattuti in paese, nell’ultimo periodo, sono stati diversi. Principalmente il regolamento per la gestione dei campi comunali da calcio, che stabilisce tariffe (popolari) per chi utilizza le strutture. Un regolamento stilato dal precedente sindaco Leo Antonacci ma mai applicato. Almeno finora, quando il sindaco Bellotti e la sua maggioranza hanno deciso di farlo valere, aprendo a malcontento e critiche.

Altra nota dolente è lo “sfratto” da Palazzo Massa (nella foto) dell’Arci Francesco Jovine, che si è duramente lamentata per dover lasciare la struttura, dove organizza eventi e occasioni culturali. Il sindaco ha risposto alle accuse ricordando il programma elettorale, nel quale è riportato nero su bianco il progetto di ripristinare un museo nell’edificio di via Roma, centro storico. “Con questo programma abbiamo vinto le elezioni – ha dichiarato Bellotti – e intendiamo rispettarlo. Palazzo Massa non può essere occupato da una delle tante associazioni che lavorano sul nostro territorio, alla quale ovviamente riconosciamo i meriti di un impegno nel sociale e nella cultura, perché deve essere sottoposto a lavori di ristrutturazione e adeguamento e ospitare un museo della ruralità e della nostra storia, consentendo anche il rientro a Guglionesi di reperti archeologici che sono stati trasferiti a Campobasso per assenza di luoghi espositivi. Il progetto del museo, sicuramente non nuovo, è una occasione di valorizzazione del centro storico”.

E mentre Fratelli d’Italia dichiara di essere “sconcertato” per come si stanno gestendo queste cose, il Pd assume una linea di adesione e sostegno all’Amministrazione: “Oggi, anche se da pochi mesi eletti e con tutte le difficoltà per gli eventi sismici e naturali che tutti come comunità abbiamo vissuto, l’Amministrazione si è impegnata dal primo momento nella risoluzione dei problemi e continua quotidianamente nell’ascolto di quanti hanno vissuto o vivono disagi , sicuramente di non facile o immediata risoluzione.

Per le altre osservazioni riportate nei vari articoli postati, in questi giorni, da singoli o da gruppi politici sostenitori della legalità, onestà e rispetto delle regole, vogliamo affermare che si tratta solo di falso rispetto e sensibilità. Il circolo del PD condivide pienamente la linea adottata dall’amministrazione, alla quale saremo sempre vicini per condividere ogni iniziativa che segua i criteri di onestà, di trasparenza e legalità”.