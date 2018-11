La pioggia ed il maltempo che imperversa sulla costa da più di 24 ore ha provocato non pochi danni, soprattutto nella zona periferica di Rio Vivo. La scorsa notte il forte vento di scirocco, unito alle precipitazioni copiose, ha sradicato un albero di mimose, sito su un terreno privato, facendolo cadere rovinosamente a terra: la pianta ha terminato la sua discesa sul contatore della corrente che, per fortuna, non è rimasto danneggiato in seguito al violento urto, evitando l’insorgere di un tragico incendio.

Numerosi danni anche in un’altra abitazione, sempre a Rio Vivo, dove le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura di un gazebo in legno, rovesciato vasi, attrezzi per il giardinaggio e perfino una carriola e distrutto alcune piantine.

Anche se la pioggia non è caduta a ritmo continuo, lasciando scampoli di sereno, la zona periferica continua ad essere flagellata dal maltempo: in queste ore il vento forte che spira sulla costa ha messo in allarme i residenti. A far paura, ora, sono i canali già pieni a causa del nubifragio che ha colpito la cittadina adriatica durante la notte e che rischiano di esondare.

Le correnti di aria fredda creano un forte flusso di mareggiate e l’acqua del mare si incanala all’interno dei condotti di Rio Vivo alzando il livello, già al limite, dell’acqua presente al loro interno che rischia di collassare e di invadere tutta la zona. Una situazione che si ripresenta ad ogni nubifragio e che evidenzia, ancora una volta, la problematica legata ai canali, incapaci di contenere tutta l’acqua, di mare e piovana, che cade nel giro di un paio di giorni ed invade le condutture.

Nelle scorse ore la Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca e sono stati interrotti i collegamenti con le Isole Tremiti. A causa del maltempo e del mare grosso, anche i pescherecci hanno il divieto di uscire causando un ulteriore stop alle battute di pesca settimanali.