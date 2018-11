Rinviata la partita degli Hammers, in campo solo l’Under 16

Non scenderà in campo domani pomeriggio la prima squadra degli Hammers. Era tutto pronto in casa Hammers per la trasferta in quel di Battipaglia di domenica 18 novembre, per disputare la quarta impegnativa giornata del campionato di serie C2 di rugby, quando il comunicato federale, reso ufficiale nell’imminenza del fine settimana, ha fatto sapere a tutti che a causa dell’indisponibilità del campo da gioco della città campana, la gara è stata rinviata a data da destinarsi.

I ragazzi di coach Sommella sono così costretti a tirare il freno e a guardare dall’alto del loro primo posto in classifica ciò che verrà fuori dagli altri incontri.

Per la società del presidente Suliani gli impegni non mancheranno comunque nemmeno questo fine settimana, con il turno di campionato under 16 che vedrà i giovani martelli rossoblù, guidati in panca da coach Fatica, viaggiare alla volta di Mercato San Severino per giocare contro i Normanni.

Una trasferta difficile, quella che attende i ragazzi degli Hammers, dalla quale si chiede loro però di tornare con una consapevolezza ancor maggiore di quelle che sono le proprie potenzialità da sviluppare settimanalmente negli allenamenti sul campo dell’ex Romagnoli.