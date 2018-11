Sul suo terreno c’era una ‘distesa’ di rifiuti speciali. Per fortuna, non pericolosi come accertato dai Carabinieri della Stazione Forestale di Isernia. Sono stati loro a trovare quella sorta di discarica abusiva nella periferia del capoluogo pentro: erano scarti edili. Per tale motivo, i militari hanno attivato le indagini che hanno consentito di risalire al proprietario del terreno.

A quest’ultimo sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa seicento euro per aver violato la normativa sulla tutela ambientale.