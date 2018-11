Quote rosa in giunta e nelle partecipate, ok alla proposta di legge in I Commissione. Greco e Di Lucente non votano

E’ stata licenziata dalla I Commissione la proposta di legge di modifica statutaria per garantire la parità di accesso alle cariche elettive e la rappresentanza equilibrata dei due generi negli organi di governo della Regione e nell’accesso negli enti e nelle società a partecipazione regionale.

Si tratta della pdl numero 5 di iniziativa della consigliera Micaela Fanelli volta a modificare la numero 10 del 18 aprile 2014. Una legge importante non solo perché nasce allo scopo di garantire una più giusta rappresentanza femminile in tutti i consessi elettivi, ma anche perché arriva dopo la presentazione di un ricorso al Tar portato avanti proprio per l’assenza di donne nell’attuale giunta regionale.

I giudici si pronunceranno nei prossimi mesi e questo potrebbe modificare gli equilibri politici nella maggioranza “costretta” a trovare un posto nell’esecutivo a una donna.

Nel frattempo la prima firmataria della proposta ha così commentato: “Oggi la Regione Molise ha compiuto un primo, importante passo verso la piena esplicazione di un diritto morale, prima ancora che legislativo, che diventa ancora più simbolico in vista della giornata internazionale del 25 novembre per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sono infatti certa – ha concluso la consigliere regionale del Partito Democratico – che una maggiore presenza di genere negli organi decisionali dello Stato favorirà l’uguaglianza sostanziale nella società, ma soprattutto migliori e più efficaci politiche in favore delle donne”.

Soddisfatta anche la consigliera di maggioranza Filomena Calenda: “Oggi il Molise ha segnato un nuovo passo verso l’uguaglianza tra i generi. In un contesto in cui la donna è purtroppo ancora vittima di soprusi maschilisti, dotarci di una legge che impone la rappresentanza di genere negli organi di governo regionale e in tutti gli enti regionali, è una vittoria di civiltà”.

Calenda ha presentato due emendamenti alla pdl della Fanelli. Oltre alle due donne hanno votato a favore della proposta anche i consiglieri Tedeschi e D’Egidio mentre si sono astenuti Di Lucente e Greco.

Decisione che ha rattistato Calenda “perché era un atto di civiltà non solo politica, ma anche sociale. La cultura maschilista – ha aggiunto – è dominante, ma questa volta ha vinto il buonsenso”.