Quattro nuovi alberi saranno piantati dai volontari al quartiere Cep

Nel quartiere Cep, in un cortile privo di alberi, domenica 18 novembre alle 10 (tra via Cirese e via Fortunato) cittadini volenterosi potranno dedicarsi al giardinaggio fai da te.

Anche a Campobasso sbarca l’iniziativa ‘Alberi per il Futuro’, la manifestazione promossa dall’associazione Gianroberto Casaleggio e che ha come obiettivo l’aumento delle dotazioni arboree delle nostre comunità sempre più colpite dall’inquinamento atmosferico.

Il progetto nasce nel 2015 per volontà del co-fondatore dei 5 Sytelle e, col passare degli anni, coinvolge sempre più città da nord a sud dell’Italia grazie all’impegno di tantissimi cittadini, associazioni e gruppi di attivisti del Movimento 5 Stelle.

La manifestazione è aperta a tutti e la piantumazione partecipata avviene senza bandiere o simboli politici proprio per coinvolgere, in maniera trasversale, il maggior numero di cittadini possibile.

A Campobasso i volontari di ‘Alberi per il Futuro’ scenderanno in strada domenica armati di vanghe ed attrezzi da giardinaggio, per mettere a dimora ben quattro nuovi alberi, rigorosamente scelti tra le specie autoctone.