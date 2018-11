Quando la violenza fa Tilt

Scarpe rosse, palloncini, sagome bianche, sono tutti simboli per ricordare le vittime di femminicidio, sensibilizzare il tema della violenza e promuovere un cambiamento culturale nella società.

Perchè un essere vivente è capace di tutto questo orrore verso qualcuno che dice di amare? Non ha nessun senso parlare di amore che amore non è, dove non esiste cura e rispetto dell’altro, ma solo possesso. La violenza è invisibile, non è forza ma debolezza, non costruisce niente se non distruzione, si manifesta in tanti modi, anche senza arrivare alla sottomissione fisica, psicologica e all’omicidio: basti pensare alle battute sessiste o complimenti troppo spinti.

La donna è l’energia essenziale della vita su questo pianeta, appartiene a tutti, e quando una persona si accorge che sta trascorrendo la sua esistenza senza di lei, vorrebbe solo che il tempo si trasformasse in gambero per poter rinascere di nuovo. Occorre un’educazione ai sentimenti e all’empatia, avere come comandamento due regole anti-violente da osservare: pensare prima di parlare, e mani sempre in tasca.

Da adolescente adoravo giocare a flipper, ci vedevo una mini Las Vegas in movimento, una confusione di luci, colori e suoni, talmente sensibile che bastava una leggera pressione per farlo andare in tilt. Ecco cara violenza, ti auguro un tilt violento ed eterno.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, volando con la fantasia, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)