Quando a Termoli sparivano le fontane per fare posto ai monumenti religiosi

Procedono speditamente i lavori della ditta Cost. Cam. per ultimare la rotonda del cavalcavia ferroviario, parte integrante della nuova viabilità che da piazza Regina Elena, attraverso via Dante, condurrà a Piazza Garibaldi e alla stazione dei treni. In queste ore sta prendendo forma definitiva la fontana che l’abbellirà.

È in vetroresina, con un diametro di 3,40 metri, alta 76 centimetri. Un getto d’acqua s’innalzerà al centro. Dodici power led bianchi l’illumineranno di notte. La pavimentazione del bordo, in gres porcellanato colorato, è già posata, mentre il cerchio esterno, anch’esso finito, è in cubetti di porfido (“sanpietrini”). La ditta appaltatrice la donerà al Comune di Termoli come opera di compensazione.

Per molti degli attuali abitanti di Termoli una fontana in quel punto è una novità. Per chi invece ha una certa età, diciamo dai sessantacinque anni in avanti, ne richiama alla memoria un’altra avente doppia funzione: decorativa e di approvvigionamento idrico pubblico. Si trovava in Piazza Regina Elena, nel punto in cui a metà degli anni Cinquanta fu elevata la colonna-monumento alla Madonnina. Rimossa in quella circostanza sparì per sempre alla vista dei termolesi.

Scolpita in pietra grigia, poggiava su un massiccio basamento ottagonale alto poco più di un metro. Una vasca circolare a forma di coppa raccoglieva l’acqua che fuoriusciva da una colonna, alta uguale e anch’essa lavorata, attraverso quattro mascheroni rappresentanti figure animali. Alla sommità chiudeva l’opera un cappello rotondo e alla base un cordolo di pietra ottagonale.

S’ignora chi l’abbia realizzata e l’anno in cui fu impiantata. Fino al 1932 è documentata la sua assenza, essendo quello stesso luogo dedicato alla memoria del fratello minore di Mussolini, Arnaldo, morto per cause naturali l’anno prima. Nell’occasione della sua commemorazione fu collocato in quell’area un cippo di pietra bianca e piantumati alcuni alberi di oleandro e una palma. C’è da dire che cerimonie simili si fecero in quell’anno in tutta Italia, essendo allora il regime all’apice del consenso, così come il culto della persona di Mussolini e della sua famiglia.

Tornando alla fontana, si dubita che esistesse prima dell’arrivo a Termoli dell’acquedotto pugliese (1937). Nel dopoguerra, a testimoniarne la sua importanza per la città, con le altre due fontane-monumento esistenti (Piazza Castello, piazza Sant’Antonio), faceva bella mostra di sé anche su una cartolina turistica.

Nella prima metà degli anni Cinquanta il cavalcavia ferroviario segnava ancora il confine tra l’abitato cittadino e la periferia. Poche le abitazioni esistenti al di là della ferrovia: le case di servizio delle Fs ed alcuni villini signorili lungo la statale 16, prima di accedere alla vallata del Molinello. Il resto era campagna aperta. In quel punto la fontana e le piante oltre ad ingentilire quel piccolo spazio triangolare all’ingresso della città, rappresentavano obiettivamente una decorosa e appropriata sistemazione. Perché cambiarla?

La scelta di quel sito, infatti, non entusiasmò che pochi. Il Consiglio comunale, chiamato a decidere, vide avanzare dubbi perfino dai rappresentanti di maggioranza Raffaello D’Andrea, Maria Sciarretta e Mauro De Gregorio. Dubbi seccamente respinti dal sindaco Di Bitonto nel timore di rimettere in discussione un assenso evidentemente già assicurato in precedenza.

Chi allora assunse la decisione, non se la sentì di contrariare i proponenti, dietro i quali stava l’ingombrante figura del vescovo Mons. Bernacchia, vero e proprio dominus a Termoli in quegli anni.

Ma è tutta la vicenda autorizzativa a mettere in luce il grado di subalternità, se non di vera e propria sudditanza psicologica e politica alla chiesa locale e al suo capo, di chi allora guidava la civica amministrazione. Illuminante al riguardo il verbale della delibera (n. 103 del 18 dicembre 1954).

Ad avanzare formalmente la richiesta furono i due parroci allora presenti in città, Don Rocco Sciarretta per la Cattedrale e Don Michele Vincelli per la chiesa di Sant’Antonio, i quali, «raccogliendo il voto espresso da S. E. il Vescovo», chiedono all’Amministrazione comunale l’autorizzazione a erigere a chiusura dell’anno mariano il monumento alla Madonna « nel riquadro della Piazza Regina Elena ».

E gli amministratori di cui sì è detto, senza nulla eccepire, prontamente approvarono. Non solo. Aprirono anche la sottoscrizione con un contributo, per giunta non richiesto, di L. 200.000, poiché Termoli, secondo la consigliera dc Scampoli, «è cristiana ed è munita di senso religioso».

Unico a eccepire nella discussione sia al contributo in denaro che al sito scelto dai preti fu il consigliere avv. Guido Campopiano, che in alternativa propose lo spazio all’ingresso del Borgo Vecchio. Alla fine, visto il clima, anche il socialista Campopiano si “adattò” a votare a favore.