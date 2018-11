‘Quale futuro per l’ospedale San Timoteo’, incontro al cinema Sant’Antonio

“Quale futuro per l’ospedale San Timoteo”. Questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal comitato San Timoteo per lunedì 10 dicembre alle 17 nella sala del cinema Sant’Antonio di Termoli.

“In vista della nuova programmazione del Servizio Sanitario Regionale, per il prossimo triennio 2019-2021, – si legge in una nota – il Comitato organizza un incontro pubblico con la classe dirigente politica e sanitaria, per esaminare le criticità, i disservizi dell’attuale servizio sanitario, al fine di individuare le azioni da intraprendere e perseguire a tutela della salute, anche nel basso Molise”.

Prevista la partecipazione del presidente regionale Donato Toma, della direttrice generale della Salute Lolita Gallo, del direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto.

All’incontro sono stati invitati parlamentari, assessori e consiglieri regionali, presidente e consiglieri della provincia di Campobasso, sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni del distretto sanitario Termoli-Larino, associazioni di categoria, associazioni e comitati civici.

Il Comitato auspica che dall’incontro “giungano notizie, per il futuro, rassicuranti e positive per il distretto sanitario di Termoli, tenuto conto del contesto socio-economico, territoriale, geografico ed antropologico del territorio bassomolisano” conclude il presidente Nicola Felice.