La coordinatrice regionale di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, esulta dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Campobasso. E pensa già alle Amministrative di maggio.

“Dopo le regionali – commenta in un post sui social – il centrodestra si afferma in maniera netta e inequivocabile anche alle elezioni provinciali di Campobasso, la premessa ideale in vista dell’appuntamento più importante, quando sarà il popolo ad esprimersi nella doppia sfida per Campobasso e Termoli in programma il prossimo anno.

Lo fa grazie soprattutto allo splendido risultato della lista “Insieme per la provincia”, espressione di amministratori giovani e in gamba, di un centrodestra compatto e unito e di una classe dirigente nuova e motivata”.

La parlamentare, oltre ad augurare buon lavoro ai neo eletti, si congratula soprattutto per l’ottimo risultato di Orazio Civetta “giovane sindaco di Ripabottoni, simbolo di una politica che, al di là di tutto, dimostra di essere capace di rinnovarsi e di rappresentare con efficacia le istanze dei territori e delle aeree interne”.