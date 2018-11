Prostitute e trans in offerta h24. E nella giornata contro la violenza sulla donna anche una Porno Night

La donna che chiamiamo al telefono dopo aver scoperto il suo numero su uno dei tanti siti di incontri dove Campobasso, inaspettatamente, fa una parte da leone, ha la voce gentile, neanche molto seducente. Tuttavia risponde certa di dover annotare l’appuntamento a luci rosse.

Le diciamo invece che vorremmo chiacchierare, che ci piacerebbe capire di più di lei e del suo lavoro, se le capita di sentirsi usata, se il suo corpo è sempre soltanto un oggetto, se ha paura di essere abusata, violentata. Rapida la risposta: “Signora, per favore no voglio parlare di questo. Mio è lavoro come tutti”.



Il suo indirizzo è nel centro storico e naturalmente si rifiuta di incontrarci. Ma nella breve chiacchierata a sorprendere è un passaggio: “Io fine mese vado via. Torno mio paese in Romania, da mia famiglia. Adesso devo lavorare“.

Prostitute temporanee. Che trasformano appartamenti presi in affitto in “circoli privati”, posti da appuntamenti, stanze dove i “ragazzi” di venti o sessant’anni chiedono qualche minuto di trasgressione.

Scorriamo le offerte sul sito e l’elenco di transessuali e gay che a Campobasso si prostituiscono diventa sorprendentemente lungo.

Chiamiamo un 329… E’ una transessuale. Il suo ‘pronto’ è, contrariamente, alla prima, suadente ma anche gentile. Certamente più spigliato.

Non si sottrae a qualche minuto in più di conversazione. E’ brasiliana e ha 30 anni. A Campobasso “ci sono muitos (molti) clienti, meu amor…”.

In una giornata ammette di incontrare anche tra le 6 e le 8 persone. Celibi, sposati, giovani e anziani: “A tutti piace meu corpo, amor…” ammette con piglio sfrontato.

Quando le chiediamo se le è capitato di sentirsi abusata, se ha mai avuto paura o se qualche volta ha subìto violenza, le sue parole ci lasciano interdetti: “E’ o meu trabalho (è il mio lavoro), no tengo paura de li uomini. Voi donne italiane siete de mente chiusa. Pensate solo casa, carriera e figli, meu amor… El uomo deve ser mimado (deve essere coccolato)”.

Appreso pure l’insegnamento su come non far naufragare un matrimonio, le chiediamo anche – prima che decida di mettere giù il telefono – se conosce o ha sentito parlare della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La risposta è un’altra di quelle che lascia a bocca aperta. O meglio: a bocca chiusa.

“Violencia (la violenza) – dice – non è sesso. Violencia non è lavoro. Quello che io faccio non provoca violencia ma relaxa (rilassa) e uomini e pure donne sono più felici”. “Olà meu amor…”, ci sta salutando ma da buona commerciante prima di chiudere ci fa sapere: “vieni da me para tentar (a provare)”, se la ride e mette giù. La sua giornata è appena iniziata.

Restiamo a riflettere su quelle parole espresse a proposito del concetto di violenza.

E forse la nostra trans ha ragione: il meretricio, d’altronde, è il mestiere più antico del mondo e nessuna o nessuno di coloro che lo praticano si sente violata quando è una libera scelta. Ma il rischio sfruttamento è sempre dietro l’angolo. Ancor più quello che il cliente di turno sia un pazzo pervertito. Dunque in questo tessuto sociale al limite tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, tra ciò che è moralmente opinabile e ciò che invece è normalità, giornate pensate per riflettere sulla figura femminile e sugli abusi che è spessissimo costretta a subire non esistono.

Ne esistono per gli imprenditori della notte che in Molise, il sabato della vigilia del 25 novembre hanno piazzato sul mercato una notte porno con tanto di tette e lato b da ammirare.

Scelta inappuntabile sotto l’aspetto normativo. Ma ovviamente triste e sciagurata sotto quello morale.

Il 25 novembre che racconta ogni anno di donne morte ammazzate per mano di mariti e amanti o pazzi scriteriati che non possono averle; di donne maltrattate, umiliate, abusate e violentate; che racconta di quel corpo femminile visto – in una società ancora troppo maschilista – come un “oggetto” da usare e sfruttare per placare brame, sfizi e piaceri, cosa accade a Campobasso? Una porno night.

Legittima scelta da parte di chi la propone, libera scelta da parte di chi ne sarà protagonista. Certo è che, senza per forza voler sembrare bigotti, retorici e bacchettoni, se piuttosto che uno spettacolo pornografico in questa occasione, ad una platea di giovani, si fosse proposto un concerto o l’intervento di una star socialmente impegnata, i guadagni non sarebbero stati minori e la coscienza avrebbe fruttato utili non solo commercialmente.

Sarebbe stato un 25 novembre giudizioso, celebrativo, profondo. E invece, in una società dove il cuore c’entra sempre meno e dove si consuma tutto e sempre più in fretta, le luci notturne dell’eros richiameranno giovani e meno giovani ad altre riflessioni. E senza introiti capaci di arricchire: nè in cassa, nè nell’animo.